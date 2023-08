Usa: terremoto colpisce la California meridionale in concomitanza con la tempesta Hilary

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 5,1 ha colpito ieri la regione di Ojai, nella California meridionale, in concomitanza con il passaggio nella regione della tempesta tropicale Hilary. La scossa principale si è verificata alle 14.41 di ieri, e una serie di scosse di assestamento sono state avvertite nelle ore successive nelle contee di Los Angeles, Santa Barbara e Ventura. Un terremoto di magnitudo superiore a 5 non si verificava nella regione di Ojai dal 1932. (Was)