Ecuador: presidenziali, al ballottaggio la candidata socialista e il giovane imprenditore

- Saranno Luisa Gonzalez, due volte ministra nei governi dell'ex presidente Rafael Correa, e il giovane imprenditore Daniel Noboa a contendersi la carica di presidente dell'Ecuador nel ballottaggio in agenda il 15 ottobre. Al primo turno delle elezioni generali tenute domenica, Gonzalez ha infatti ottenuto poco più del 33 per cento dei consensi, mentre Noboa, vera sorpresa della giornata, ottiene il passaggio al secondo turno ottenendo circa il 24 per cento dei voti. Rimane fuori Christian Zurita, il giornalista che ha sostituito Fernando Villavicencio, l'ex deputato ucciso il 9 agosto il cui volto è rimasto impresso sulle schede elettorali per mancanza dei tempi tecnici idonei a sostituirlo. Zurita, giunto terzo, ottiene solo il 16,5 per cento dei voti. Gonzalez, candidata di Rivoluzione cittadina (Rc), è considerata erede diretta del progetto "neo socialista" di Correa, l'ex presidente condannato in patria e oggi in esilio in Belgio. Unica donna ai nastri di partenza, si presenta con Andrés Arauz - secondo al ballottaggio del 2021 - come aspirante vice presidente. L'ex deputato Daniel Noboa Azin, imprenditore di 35 anni, è figlio di Alvaro Noboa Ponton, il magnate che per ben cinque volte ha tentato senza successo di farsi eleggere presidente. Al suo fianco, a nome della Alleanza azione democratica nazionale (Adn), Veronica Abad, altro nome del panorama imprenditoriale del Paese. (segue) (Brb)