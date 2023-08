Ecuador: presidenziali, al ballottaggio la candidata socialista e il giovane imprenditore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da pronostico, nessun candidato è comunque riuscito ad aggiudicarsi la vittoria al primo turno. La legge prevede che per divenire presidente dell'Ecuador senza ricorrere al ballottaggio, è necessario ottenere il 50 per cento più uno dei voti validi o, il 40 per cento più uno, se la distanza col secondo candidato più votato sia di almeno 10 punti percentuali. Il voto conferma una certa frammentarietà dell'elettorato, che con ogni probabilità si rifletterà nella composizione del parlamento, e manda alla sfida finale due volti relativamente nuovi della scena politica ecuadoriana. Gonzalez e Noboa erano stati eletti deputati al primo tentativo, nel 2021, e si contendono la presidenza entrambi al primo tentativo. Le elezioni si sono svolte mentre è in vigore lo stato di emergenza, decretato dal governo dopo l’omicidio di Villavicencio, il candidato del movimento Construye che aveva denunciato corruzione e infiltrazioni criminali nello Stato. Il suo sostituto, Zurita, si è recato al seggio seguendo un rigido protocollo di sicurezza e indossando un giubbotto antiproiettile e un elmetto. (segue) (Brb)