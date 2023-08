Cina: funzionario governativo accusato di spionaggio per conto degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno riferito oggi che un dipendente pubblico del Paese è stato accusato di spionaggio per conto degli Stati Uniti. Secondo una nota del ministero della Sicurezza di Stato, il dipendente pubblico 39enne di un imprecisato ministero cinese - tale "Hao"- sarebbe stato avvicinato da funzionari dell'ambasciata statunitense a Tokyo durante un soggiorno di studio in Giappone, e avrebbe sviluppato una "relazione stretta" con uno di essi, poi rivelatosi un agente della Central Intelligence Agency (Cia). Questi lo avrebbe persuaso a intraprendere attività di spionaggio una volta rientrato in Cina. Dopo essere tornato nel suo Paese, Hoa avrebbe contattato più volte elementi della Cia, e avrebbe ricevuto pagamenti in cambio della sua attività di spionaggio. Si tratta del secondo caso nel suo genere nell'arco di un mese: all'inizio di agosto, le autorità di Pechino hanno infatti annunciato l'arresto di un dipendente di una azienda di Stato, accusato di essere stato reclutato dalla Cia durante un soggiorno a Roma. La Cina ha emendato il mese scorso la sua legge contro lo spionaggio, concedendo alle autorità pubbliche maggiori poteri per perseguire le minacce alla sicurezza nazionale. (Cip)