Guatemala: presidenziali, Bernardo Arevalo vince il ballottaggio con quasi il 60 per cento dei voti

- Sarà Bernardo Arevalo de Leon, sociologo di 64 anni, il nuovo presidente del Guatemala. Arevalo, figlio dell'ex presidente Juan José Arevalo Bermejo (1945-1951), ha infatti ottenuto il 58 per cento dei voti, contro il 37,2 per cento andato a Sandra Torres, l’ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011, morto a inizio anno. Arevalo, candidato del nuovo movimento Semilla, promette di "lottare contro la corruzione". Il suo mandato, con Karin Herrera in qualità di vice, inizierà il 14 gennaio del 2024. Sandra Torres Casanova, in vantaggio al primo turno, perde per la terza volta una corsa alla presidenza, ripetendo i risultati ottenuti nel 2015 e nel 2019. Il presidente uscente, Alejandro Giammattei si è congratulato con il suo successore e con i guatemaltechi per elezioni realizzate in modo "pacifico" e "con pochi incidenti isolati". Arevalo, riportano i media locali, ha ricevuto le congratulazioni dai presidenti di El Salvador, Nayib Bukele, e del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, due partner regionali con cui il prossimo governo del Guatemala cercherà "forme di collaborazione". Al primo turno, tenuto il 25 giugno, Torres era risultata la più votata con il 20,98 per cento dei consensi, contro il 15,58 per cento di Arevalo. Il voto ha garantito a Semilla 23 deputati, contro i 28 dell'Une e i 39 di Vamos, il partito del presidente uscente Giammattei, il cui candidato, il conservatore Manuel Conde, è arrivato però terzo con il 10,37 per cento dei consensi. (segue) (Mec)