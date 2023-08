Ecuador: presidenziali, con il 17 per cento delle schede scrutinate avanti la candidata socialista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni sono state convocate in anticipo dal presidente uscente, Guillermo Lasso, grazie all'attivazione dello strumento della "morte incrociata". Si tratta della facoltà che il capo dello Stato ha di poter sciogliere l'Assemblea, nel caso si verifichino tre ragioni specifiche: se il parlamento eccede le sue competenze, se ostacola il Piano nazionale di sviluppo, o in caso di grave crisi politica. Ed è proprio questo il caso sollevato a metà maggio da Lasso, dopo che le opposizioni avevano cercato di destituirlo con un "processo politico" istruito in aula per presunti fatti di corruzione. Il presidente eletto, così come i parlamentari, rimarranno in carica fino al termine della legislatura avviata da Lasso, dovendo lasciare l'incarico il 23 maggio del 2025. La campagna elettorale è stata segnata dall’assissinio di Fernando Villavicencio, ex giornalista investigativo e deputato che aveva denunciato corruzione e infiltrazioni criminali nello Stato. (Brb)