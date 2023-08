Ecuador: presidenziali, con il 25 per cento delle schede scrutinate avanti la candidata socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 25,52 per cento delle schede scrutinate, Luisa Gonzales è la candidata più votata alle elezioni presidenziali dell'Ecuador. Gonzales, unica donna ai nastri di partenza, ha sin qui ottenuto il 33,1 per cento dei consensi. Si tratta della candidata più vicina a Rafael Correa, l'ex presidente "neo socialista" condannato in patria e oggi in esilio in Belgio. Dietro di lei, con il 24,41 per cento dei voti, c'è al momento Daniel Noboa Azin, imprenditore di 35 anni, ex deputato e figlio di Alvaro Noboa Ponton, il magnate che per ben cinque volte ha tentato di farsi eleggere presidente. Con Veronica Abad in qualità di vice, altro nome del mondo imprenditoriale, Noboa è candidato per la Alleanza azione democratica nazionale (Adn). Al terzo posto, con il 16,24 per cento dei consensi c'è Cristian Zurita, il giornalista che prende il posto di Fernando Villavicencio, ucciso il 9 agosto, in piena campagna elettorale. Sulle schede, comunque, gli elettori hanno trovato il nome del candidato defunto, dato che i tempi ristretti hanno impedito la ristampa. La legge prevede che per divenire presidente dell'Ecuador al primo turno, è necessario ottenere il 50 per cento più uno dei voti validi o, il 40 per cento più uno, se la distanza col secondo candidato più votato sia di almeno 10 punti percentuali. (segue) (Brb)