Usa: Biden in visita a Maui, pressioni per proclamare emergenza climatica (2)

- Biden, accompagnato dalla first lady Jill, ha in programma oggi una visita a Maui, l’isola delle Hawaii colpita dall’emergenza incendi, per incontrare soccorritori e sopravvissuti, nonché funzionari federali, statali e locali. In vista della visita, la Casa Bianca ha ricordato che a poche ore dagli incendi il presidente ha firmato una dichiarazione di grave disastro e che alla data del 19 agosto risultano sul campo a Maui più di 1.000 addetti federali per fornire assistenza, che è stato approvato lo stanziamento di quasi sette milioni di dollari per quasi 2.200 famiglie e che l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) ha messo a disposizione più di 50 mila pasti, 75 mila litri di acqua, 5.000 culle e diecimila coperte. (segue) (Was)