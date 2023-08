Usa: Biden in visita a Maui, pressioni per proclamare emergenza climatica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Il numero delle vittime confermate è salito a 114, un bilancio ancora provvisorio. Il disastro che ha colpito Maui – originato da un incendio boschivo vicino alla città di Lahaina che potrebbe essere stato innescato dalla caduta di linee elettriche abbattute da forti venti – è uno dei più gravi nella storia delle Hawaii. Gli Stati Uniti non registravano un numero così alto di vittime di incendi dal 1918, quando fu devastato dalle fiamme il nord-est del Minnesota. Il direttore dell’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Maui, Herman Andaya, si è dimesso, travolto dalle polemiche per il mancato uso delle sirene di allerta antincendio, che avrebbero potuto agevolare un’evacuazione tempestiva. (Was)