Ecuador: elezioni presidenziali, a tre ore dall’apertura dei seggi affluenza del 20 per cento

- Nelle prime ore di voto per eleggere il presidente dell’Ecuador si è registrata una situazione di “assoluta normalità”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio elettorale nazionale (Cne), Diana Atamaint. La funzionaria ha aggiunto, sottolineando l’elevata partecipazione, che alle 10 (ora locale), a tre ore dall’inizio delle operazioni, risultava un’affluenza del 20 per cento. Le elezioni si svolgono mentre è in vigore lo stato di emergenza, decretato dal governo dopo l’omicidio, il 9 agosto, di uno dei candidati, Fernando Villavicencio, del movimento Construye. Il suo sostituto, Christian Zurita, che ieri ha rivelato di aver ricevuto una minaccia di morte attraverso un account TikTok, si è recato al seggio seguendo un rigido protocollo di sicurezza e indossando un giubbotto antiproiettile e un elmetto. I seggi rimarranno aperti fino alle 17. Gli elettori, oltre 13,4 milioni, sono chiamati a esprimersi anche su due referendum: uno sullo sfruttamento petrolifero di un giacimento (Blocco 43) situato nel Parco nazionale Yasuní e l’altro sull’estrazione mineraria nel Chocó andino. (segue) (Brb)