Ecuador: elezioni presidenziali, a tre ore dall’apertura dei seggi affluenza del 20 per cento (5)

- Chiunque vinca si troverà a fare fronte non solo a una situazione della sicurezza critica, ma anche a una difficile congiuntura economica. Proprio questa settimana l’agenzia Fitch ha abbassato il rating dell’Ecuador da B- a CCC+. Il declassamento del rating dell’Ecuador, recita una nota dell’agenzia statunitense, riflette i maggiori rischi di finanziamento derivanti da un significativo deterioramento dei conti fiscali, con possibilità limitate per ulteriori finanziamenti sul mercato locale e un difficile contesto di finanziamento esterno. I vincoli di liquidità, prosegue, hanno comportato un considerevole accumulo di arretrati. Si è inoltre registrato un aumento del rischio politico e delle sfide di governabilità e, indipendentemente dall'esito delle prossime elezioni, Fitch non prevede progressi significativi nelle riforme per affrontare i problemi fiscali e di finanziamento dell'Ecuador. (Brb)