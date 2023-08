Business news: Brasile, a giugno attività economica segna +0,63 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile ha registrato a giugno 2023 un'espansione dello 0,63 per cento su mese. Lo riporta la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del Prodotto interno lordo (Pil). Rispetto allo stesso mese dello scorso anno la crescita è stata del 2,05 per cento. Nonostante il rallentamento rispetto al primo trimestre del 2023 quando il pil registrò una crescita del 2,21 per cento, il secondo trimestre si chiude con un aumento dello 0,43 per cento. Negli ultimi 12 mesi fino a giugno l'indice registra una crescita del 3,35 per cento. (Res)