Business news: Brasile, amministratore delegato Eletrobras si dimette dall'incarico

- L'amministratore delegato della compagnia dell'elettricità del Brasile Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico circa un anno dopo aver ripreso il comando della società, a seguito della privatizzazione della stessa, completata lo scorso anno da parte del governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. Lo riferisce il quotidiano "O Globo", secondo cui Ferreira ha motivato la sua decisione per problemi personali con il Consiglio di amministrazione della società. Le dimissioni arrivano poche ore dopo il blackout elettrico, registrato la mattina del 15 agosto, che ha lasciato 25 stati e il Distretto federale senza corrente per oltre mezza giornata. Il problema tecnico nella trasmissione arrivava a sua volta al termine di un lungo periodo di tensioni tra la compagnia e il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva che, in molte occasioni, ha criticato la privatizzazione della società, avvenuta secondo il capo dello stato in danno delle casse pubbliche. (Res)