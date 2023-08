Business news: Argentina, governo congela i prezzi dei carburanti fino al 31 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia dell’Argentina, Sergio Massa, ha annunciato il congelamento dei prezzi dei carburanti fino al 31 ottobre, dopo l'aumento del 12,5 per cento introdotto mercoledì dalla maggior parte delle compagnie petrolifere. La decisione è stata concordata dalle autorità con le principali aziende del settore, ha detto Massa, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Telam”. "Questo è stato un accordo tra i produttori, i raffinatori, il segretario dell'Energia, le dogane e l'Amministrazione federale delle entrate pubbliche (Afip) e implica che l'aumento del 12,5 per cento in tutte le stazioni di servizio sarà l'ultimo fino al 31 ottobre”, ha dichiarato il ministro. (Res)