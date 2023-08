Usa: tempesta tropicale Hilary, allerta alluvioni a Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio sanitario nazionale degli Stati Uniti ha emesso un'allerta per le alluvioni improvvise a Los Angeles, a causa del passaggio della tempesta tropicale Hilary sulla California meridionale. Nel fine settimana il governatore dello Stato Usa, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza in undici contee, tra cui Los Angeles, San Diego e Orange. In tutto il territorio statale sono stati annullati eventi, chiusi parchi e spiagge e schierati più di 7.500 soccorritori. Sebbene la perturbazione atmosferica si sia indebolita, l’ultimo avviso del Centro nazionale uragani del Servizio meteorologico nazionale ha avvertito che potrebbe causare “inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita” delle persone in regioni solitamente non interessate da forti piogge. (Was)