Giappone: governo Kishida ancora in calo nei sondaggi, tasso sfiducia al 50 per cento

- Il tasso di approvazione del governo giapponese guidato dal primo ministro Fumio Kishida si è attestato ad appena il 33,6 per cento, e il tasso di sfiducia è aumentato al 50 per cento, ai massimi dallo scorso dicembre, in un nuovo sondaggio pubblicato ieri dall'agenzia di stampa "Kyodo". Sull'immagine del governo continuano a pesare le perplessità e le preoccupazioni dell'opinione pubblica per il controverso progetto del sistema di identità digitale "My Number", oltre alle difficoltà economiche legate all'inflazione. Il sostegno dell'opinione pubblica al governo Kishida è in continuo calo dopo un breve rialzo coinciso col vertice del G7 di Hiroshima, lo scorso maggio. Il sondaggio telefonico effettuato da "Kyodo", cui hanno partecipato 1.049 persone, rileva che il 79,8 per cento dei giapponesi non ha fiducia nella capacità del primo ministro di gestire le controversie legate al sistema "My Number", che dovrebbe arrivare a regime a riunire la totalità dei dati personali dei cittadini - inclusi quelli sanitari e bancari - in un unico profilo digitale. L'88,1 per cento dei partecipanti al sondaggio ha anche espresso preoccupazione per le potenziali ricadute economiche del piano per lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Il 75,3 per cento dei partecipanti al sondaggio chiede ulteriori sforzi del governo per far fronte all'inflazione. (Git)