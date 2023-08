Ucraina: la provocazione di Zelensky, pronti a scambiare Belgorod per aderire alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta a scambiare la regione russa di Belgorod con l'adesione alla Nato. E' la risposta provocatoria del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa con la prima ministra danese Mette Frederiksen. Di recente, il capo di gabinetto del segretario generale dell'Alleanza nordatlantica, Stian Jenssen, ha affermato che l'Ucraina sarebbe potuta entrare a far parte della Nato in cambio della cessione dei territori attualmente conquistati dalla Federazione Russa, una posizione successivamente ritrattata dallo stesso Jenssen. Interpellato sulla questione il presidente ucraino ha detto di non essere d'accordo con l'opinione di Jenssen e ha proposto un'alternativa sarcastica. "Siamo pronti a scambiare Belgorod con la nostra adesione alla Nato", ha detto Zelensky.(Kiu)