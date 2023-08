Business news: Argentina, Milei vuole eliminare il Mercosur, "unione doganale difettosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato presidenziale argentino ultra liberale Javier Milei - vincitore delle primarie - si è espresso contro il Mercato Comune del Sud (Mercosur), formato da Argentina, Brasile, Praguay e Uruguay. "Penso che il Mercosur debba essere eliminato perché è un'unione doganale difettosa che danneggia i bravi argentini", ha detto Milei in una intervista con "Bloomberg". Milei ha affermato che si tratta di "un commercio amministrato dagli Stati per favorire uomini d'affari prebendari. Ciò non promuove il commercio ma lo distrugge. Genera diversione commerciale e non benessere", ha detto. "Genera reddito solo per gli amici del potere, una cosa veramente orribile", ha aggiunto. (Res)