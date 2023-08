Business news: Cile, economia in calo dell’1,1 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Cile ha registrato un calo dell’1,1 per cento nel secondo trimestre del 2023, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto la Banca centrale, secondo cui si tratta del terzo calo trimestrale consecutivo. Il calo del Pil è stato influenzato, principalmente, dalle attività di commercio, trasporti, industria mineraria e manifatturiera. L’Indice mensile di attività economica in Cile (Imacec) ha registrato un calo dell’1 per cento a giugno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A maggio e aprile l’indice aveva registrato cali rispettivamente del 2 e dell’1,1, per cento. A marzo del 2,1 per cento e a febbraio dello 0,5 per cento. A gennaio si era invece registrata una crescita dello 0,4 per cento. (Res)