Guatemala: in corso secondo turno elezioni presidenziali (5)

- Le elezioni sono animate da un intenso scontro politico-istituzionale. Chiuse le urne per il primo turno, le autorità elettorali hanno accolto un ricorso e sospeso la proclamazione dei risultati, ufficializzati solo dopo giorni di attesa. A metà luglio, la Procura speciale contro l'impunità (Feci) ha però sospeso la personalità giuridica di Semilla, denunciando presunte irregolarità sulla raccolta firme degli iscritti. Contro la decisione si è pronunciata la Corte costituzionale, ricordando che nessun partito può essere sospeso nel pieno di un processo elettorale, mettendo comunque al sicuro la candidatura di Arevalo. Il braccio di ferro tra la Procura contro l'impunità e gli altri poteri dello Stato, tuttavia, è andato avanti. Cercando prove della falsificazione dell'anagrafe elettorale, il titolare della Feci, Rafael Curruchiche, ha disposto per due volte la perquisizione del Tse, mentre il giudice Fredy Orellana – lo stesso che aveva convalidato la sospensione della personalità giuridica di Semilla – ha emesso un ordine di cattura contro una funzionaria dello stesso tribunale. Le azioni della procura guatemalteca sono da tempo nel mirino delle autorità statunitensi: la Casa Bianca ha emesso a maggio 2022 sanzioni nei confronti della procuratrice generale, Consuelo Porras, per partecipazione "in fatti significativi si corruzione", al pari di Curruchiche. (segue) (Mec)