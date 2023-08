Guatemala: in corso secondo turno elezioni presidenziali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima di incertezza elettorale e tensione è stato sottolineato anche dall'annuncio di Juan Alberto Fuentes, ex ministro delle Finanze e tra i fondatori del movimento Semilla, di voler lasciare il Paese denunciando una persecuzione politica nei suoi confronti. “Mi vedo costretto ad andare in esilio a causa della persecuzione politica contro il comitato pro-formazione di Semilla, del quale ho fatto parte. Questa persecuzione è stata messa in atto dopo che Semilla è stato eletto democraticamente per partecipare al secondo turno delle elezioni, il che dimostra l’arbitrarietà delle accuse, il cui obiettivo è andare contro la volontà popolare”, recita un comunicato a firma dell’ex ministro. Peraltro, diverse polemiche avevano animato il panorama politico anche prima dell'apertura delle urne. Il candidato in cima alle preferenze degli elettori, l'imprenditore Carlos Pineda, del partito di centro-destra Prosperità cittadina, non ha potuto prendere parte alle elezioni dopo che la sua candidatura è stata sospesa dalle autorità giudiziarie guatemalteche per ragioni denunciate da più parti come arbitrarie. Pineda è stato il quarto candidato la cui corsa alla presidenza è stata interrotta da una sentenza giudiziaria. (Mec)