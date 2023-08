Salario minimo: Albano, riflessione governo sarà sul lavoro povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che introdurre il salario minimo, il governo vuole affrontare il tema del lavoro povero e su questo ci sarà sicuramente una riflessione". Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano intervenendo al Meeting di Rimini nel tavolo "Il lavoro: una vocazione?". "Le politiche che hanno sostenuto il Reddito di Cittadinanza come risposta alla necessità di un lavoro non sono state utili a tramandare la cultura del lavoro, a far crescere e educare - ha aggiunto -. Fondamentale è dire che ogni persona ha un valore ma anche il lavoro rappresenta un valore di per sé. Di conseguenza, non è possibile stigmatizzarlo stabilendo un minimo: a problemi complessi bisogna rispondere in maniera articolata e approfondita", ha concluso Albano.(Rin)