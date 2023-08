Ecuador: elezioni presidenziali, a tre ore dall’apertura dei seggi affluenza del 20 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale si è chiusa il 17 agosto. Il Consiglio elettorale nazionale (Cne) ha approvato la candidatura del giornalista Zurita in sostituzione di Villavicencio. Le preferenze assegnate a Villavicencio andranno al suo sostituto. Zurita, 53 anni, ha promesso di continuare la crociata contro la corruzione di Villavicencio e giovedì, in un incontro con la stampa straniera, ha dichiarato che la criminalità organizzata è così profondamente radicata in Ecuador che il Paese è diventato un "narcostato". “È un processo di totale deterioramento delle condizioni sociali in luoghi che non conoscevano la violenza”, ha detto. Zurita, che era presente quando Villavicencio è stato ucciso, ha dichiarato di credere che sia stato assassinato perché aveva pianificato di militarizzare i porti del Paese, passaggi chiave per il contrabbando di cocaina. Secondo le autorità ecuadoriane i porti dell'Ecuador, e in particolare quello di Guayaquil, si sono trasformati negli ultimi anni in un punto di transito privilegiato della cocaina che dalla Colombia viene inviata a organizzazioni criminali di Albania, Montenegro, Grecia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio. (segue) (Brb)