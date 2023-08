Ecuador: elezioni presidenziali, a tre ore dall’apertura dei seggi affluenza del 20 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli analisti è difficile prevedere se l'omicidio sposterà le preferenze degli elettori. Secondo uno degli ultimi sondaggi pubblicati, Luisa Gonzalez, del partito dell'ex presidente Correa, è la candidata favorita con il 29,26 per cento delle intenzioni di voto. Avvocato ed ex deputato, ha già lavorato nel settore pubblico come segretaria alla Pubblica amministrazione dell'Ecuador nel 2017. “So come funziona lo Stato. Sarebbe irresponsabile da parte mia non accettare questa sfida per far progredire il mio Paese", ha dichiarato al quotidiano spagnolo “El Pais”. La candidata definisce il suo movimento come “basato sulla giustizia sociale", tracciando un parallelo con quello di Luiz Inácio Lula da Silva in Brasile. Segue Yaku Perez, avvocato specializzato in diritto ambientale e diritto penale nonché l'unico indigeno in lizza per la presidenza con il 14,42 per cento e Sonnenholzner, economista già vicepresidente del governo di Lenin Moreno con il 12,36 per cento delle preferenze. (segue) (Brb)