Business news: Argentina, inflazione in aumento del 6,3 per cento a luglio, interrotta tendenza al ribasso

- L’Indice dei pressi al consumo in Argentina ha registrato a luglio un aumento del 6,3 per cento, rispetto al 6 per cento di giugno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Nei primi sette mesi dell'anno l'inflazione ha segnato un tasso cumulato del 60,2 per cento e negli ultimi 12 mesi del 113,4 per cento. L'inflazione al 6,3 per cento registrata a luglio interrompe la tendenza al ribasso dei due mesi precedenti -maggio (7,8 per cento) e giugno (6 per cento)- dopo il massimo toccato ad aprile, con un rialzo dell'8,4 per cento. (Res)