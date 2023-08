Serbia: ambasciatore britannico, Regno Unito "sinceramente interessato" a migliorare relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha quindi sostenuto che il Paese balcanico ha "grandi opportunità economiche" e che è "incredibilmente ricco di persone di talento", affermando che gli investitori si dicono "felicissimi della qualità delle persone che lavorano per loro". "Pensiamo che ci sia molto spazio per il Regno Unito nell'aiutare nei finanziamenti per progetti importanti, che si tratti di infrastrutture, energie rinnovabili o nel campo della cultura", ha detto. Ferguson ha infine ribadito che "non è un segreto" che la Serbia e il Regno Unito non siano sempre d'accordo sulla questione del Kosovo, ma che "è nell'interesse di tutti avere stabilità e sicurezza" e ha aggiunto "è necessario trovare un modo per normalizzare i rapporti tra Belgrado e Pristina". (Seb)