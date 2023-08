Kosovo: governo nomina squadra per le procedure di rimozione dei sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per il Governo locale del Kosovo ha deciso di nominare un gruppo di lavoro che dovrà elaborare una direttiva amministrativa per la rimozione dei sindaci nei comuni del nord del Kosovo. Lo riferisce il sito “Nacionale”, pubblicando un documento firmato dal ministro Elbert Krasniqi per la nomina dei componenti del gruppo. "L'Unione europea ha detto apertamente che preferisce che i sindaci si dimettano nel modo più rapido per andare verso nuove elezioni. Ma sembra che il governo abbia scelto un'altra strada", osserva Nacionale. La direttiva amministrativa dovrà fissare modalità e tempi per la rimozione dei sindaci, sempre secondo il sito.(Alt)