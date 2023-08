Serbia: Vucic, non dobbiamo rinunciare al sostegno alla Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non deve rinunciare al suo sostegno alla Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), indipendentemente da quale forza cerchi di imporre sanzioni contro il popolo serbo. Lo ha affermato il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, in visita in Bosnia Erzegovina in occasione dell'anniversario dell'operazione Tempesta. "Da quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni all'intera leadership della Repubblica Srpska, alle nostre persone in Kosovo e al capo dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Aleksandar Vulin), le cose si stanno complicando non solo in senso politico, ma anche in senso economico", ha detto Vucic, sottolineando che la Serbia e la Repubblica Srpska "si devono sostenere a vicenda". "Dobbiamo sostenerci a vicenda e continuare con i progetti. In ogni comune della Repubblica Srpska, la Serbia ha costruito o sta costruendo asili, scuole, ponti, campi da calcio, basket e altro", ha affermato il capo dello Stato. (segue) (Seb)