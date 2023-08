Serbia: Dveri chiede a Vucic se ha rinunciato a riunione Consiglio sicurezza Onu sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento politico serbo dei Dveri ha dichiarato oggi che è a "un mese dal pomposo annuncio del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic", la richiesta di convocazione di una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la discussione di "misure urgenti" al fine di proteggere la popolazione serba in Kosovo, "non è ancora avvenuta". "A parte i titoli su tutta la stampa del regime e i paroloni alle conferenze che Vucic organizza, la domanda è se la leadership del governo abbia rinunciato a richiedere una convocazione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu attraverso i rappresentanti di Russia e Cina", ha chiesto Dveri attraverso un comunicato. Vucic, nel suo discorso alla nazione del 6 luglio dopo le ultime tensioni nel nord del Kosovo, aveva sostenuto che la Serbia "avrebbe chiesto per la prima volta una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" in cui sarebbero state chieste "misure urgenti" a riguardo della situazione in Kosovo. (Seb)