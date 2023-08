Serbia: Jeremic (Ns), abbandono di Aleksic brutta notizia per opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso bisogna essere razionali, senza i partiti della destra (di opposizione) è impossibile immaginare o raccogliere la maggioranza necessaria per sconfiggere il governo alle elezioni. Il ruolo del Partito popolare è estremamente importante in questo senso poiché è in grado di dialogare con entrambi i lati dello spettro politico", ha detto il politico, il quale ha sottolineato che "se il Kosovo diventa una condizione ufficiale per la prosecuzione del percorso europeo, il Partito popolare non è per l'integrazione europea della Serbia". Aleksic, dopo aver lasciato il partito Ns, con i rappresentanti di diversi comitati cittadini e municipali fonderà una nuova organizzazione politica il cui nome è Movimento popolare serbo (Narodni pokret Srbije). (Seb)