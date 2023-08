Kosovo: terminata missione Fmi su revisione accordi con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) guidata da Gabriel Di Bella ha concluso una visita a Pristina mirata all’analisi dei progressi compiuti dalle autorità kosovare nell’attuazione dell’accordo stand by e di quello denominato Resilience and Sustainability Facility. Lo riferisce oggi un comunicato del Fondo monetario, precisando che la visita è stata effettuata dal 31 luglio al 4 agosto 2023. “In un contesto globale difficile, le condizioni macroeconomiche in Kosovo sono rimaste favorevoli finora nel 2023. La crescita rimane resiliente, l'inflazione continua a diminuire e il disavanzo delle partite correnti ha iniziato a ridursi. Le entrate fiscali continuano a crescere a un ritmo sostenuto, l'attuazione del programma di investimenti pubblici è aumentata e le riserve di bilancio sono rimaste a livelli adeguati. Tuttavia, l'elevata volatilità globale e le tensioni nel nord del Kosovo rimangono rischi per le prospettive che, se concretizzati, potrebbero aumentare le sfide politiche", ha dichiarato Di Bella. In particolare, ha aggiunto il capo missione, i recenti sviluppi nei 4 comuni del nord hanno portato a misure limitative, per quanto temporanee e reversibili, da parte di alcuni donatori e partner tradizionali. Queste misure, che non dovrebbero avere un impatto sulle prospettive se annullate a breve termine, potrebbero diventare invece un ostacolo agli investimenti diretti esteri e allo sviluppo economico più in generale se dovessero durare più a lungo.(Alt)