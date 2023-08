Serbia: Vucic, "scandalosa" visita premier kosovaro in Macedonia del Nord con simboli grande Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del primo ministro del Kosovo Albin Kurti in Macedonia del Nord in cui è stata promossa l'idea della grande Albania con i suoi simboli è scandalosa. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in un'apparizione alla televisione "Pink". "Kurti è inoltre stato presentato come il primo ministro di tutti gli albanesi", ha continuato Vucic, in riferimento alla visita, in forma privata, di Kurti nelle città macedoni di Tetovo e Skopje del fine settimana scorso, durante la quale in un comizio è comparsa una bandiera con la mappa del progetto della cosiddetta Grande Albania, che comprende parti della Macedonia del Nord, di Montenegro, Serbia e Grecia. La foto del vessillo è stata pubblicata sul profilo ufficiale del sindaco di Tetovo, Bilall Kasami. Anche il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha condannato l'esposizione dello stesso stendardo assieme a simboli nazionalisti, il quale ha detto, "promuove idee scioviniste e di incitamento all'odio etnico e all'intolleranza". Pendarovski ha chiesto per l'accaduto "esemplari punizioni" per gli organizzatori dei raduni. Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha effettuato nel fine settimana una visita privata e non ufficiale in Macedonia del Nord, dove ha incontrato alcuni leader dei partiti di opposizione albanesi. Durante la visita non c'è stato alcun incontro con i rappresentanti ufficiali dello Stato macedone. (Seb)