Nord Macedonia: ministero Interno, denunciati due sindaci dopo visita premier kosovaro Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Macedonia del Nord ha interrogato e quindi depositato delle accuse penali contro i sindaci dei comuni di Tetovo e Cair (municipalità della capitale Skopje). I due sono accusati di aver violato la legge sull'uso dei simboli di Stato durante la visita di alcuni giorni fa del primo ministro del Kosovo Albin Kurti. Lo riporta la stampa locale, secondo cui la denuncia si riferisce al fatto che ai ricevimenti e manifestazioni organizzati durante la visita della delegazione del Kosovo guidata da Kurti non è stato cantato l'inno nazionale e non è sventolata la bandiera ufficiale della Macedonia del Nord. La polizia ha annunciato inoltre che stanno proseguendo le ricerche sulla persona che, durante uno dei comizi, ha sventolato la bandiera con la mappa del progetto della cosiddetta Grande Albania, che comprende parti della Macedonia del Nord, di Montenegro, Serbia e Grecia. Il primo ministro del Kosovo ha effettuato nel fine settimana scorso una visita privata e non ufficiale in Macedonia del Nord, dove ha incontrato alcuni leader dei partiti di opposizione albanesi. Durante la visita non c'è stato alcun incontro con i rappresentanti ufficiali dello Stato macedone (Seb)