Kosovo: cittadini serbi protestano a Leposavic per arrivo vice ministro Comunità Radomirovic

- I cittadini della città di Leposavic, comune a maggioranza serba del nord del Kosovo, si sono nuovamente riuniti questa mattina per protestare contro l'ingresso nell'edificio comunale del vice ministro per le Comunità del Kosovo, Radojica Radomirovic. Lo riferisce il sito informativo "Kosovo Online", secondo cui Radomirovic, con un gruppo di altre persone, è entrato prima delle sei nell'edificio del comune, accompagnato da membri della polizia del Kosovo. I cittadini di nazionalità serba che da diversi mesi protestano per la permanenza nell'edificio municipale di quello che dicono essere un "sindaco albanese clandestino", si dichiarano "insoddisfatti dell'arrivo di Radomirovic" e chiedono alla missione internazionale a guida Nato Kfor di agire secondo il mandato e impedire a chiunque di entrare nel palazzo comunale. Ieri lo stesso Radomirovic, nonostante l'impedimento della Kfor e l'opposizione dei cittadini presenti, era riuscito a entrare nell'edificio dall'ingresso posteriore con lo stesso gruppo di persone grazie all'aiuto della polizia kosovara. Radomirovic, che è stato nominato nella sua funzione pochi mesi fa dal premier kosovaro Albin Kurti, è uno dei pochi serbi che si era candidato alle elezioni di fine aprile nei quattro comuni del nord del Kosovo, boicottate in massa dalla popolazione serba. (Seb)