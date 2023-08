Kosovo: ministero Difesa turco, assumeremo comando missione Kfor da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia assumerà il comando della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) a partire dal prossimo ottobre. Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa ad Ankara un portavoce del ministero della Difesa turco, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Per quanto riguarda invece i militari turchi schierati a luglio su richiesta delle Forze alleate congiunte della Nato, il funzionario di Ankara ha dichiarato che “il battaglione di commando turco dovrebbe proseguire la sua missione fino all'inizio di settembre”. A seguito delle elezioni amministrative che si sono tenute ad aprile nel nord del Kosovo, i cittadini appartenenti alla minoranza serba nei comuni di Mitrovica Nord, Zvecan, Zubin Potok e Leposavic hanno protestato nel tentativo di impedire l'insediamento dei sindaci di origini albanesi eletti, provocando scontri con le forze militari della Kfor. (Tua)