Serbia: Vucic, il premier del Kosovo non abbandonerà il progetto di una Grande Albania

- Il premier del Kosovo Albin Kurti non abbandonerà il progetto di una Grande Albania. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ospite stamane dell'emittente radiotelevisiva "Rts". Il capo dello Stato serbo ha affermato che problematici "non sono stati la bandiera e i simboli" del progetto, visti durante la recente visita di Kurti in Macedonia del Nord, "ma il modo in cui è stato presentato lì il primo ministro di Pristina", ha sottolineato. Parlando della situazione in Ucraina e della mancata introduzione di sanzioni contro la Russia, Vucic ha detto di aspettarsi che il Paese debba affrontare in autunno "numerosi problemi". "La situazione in Ucraina è tale che è chiaro che non sarà facile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, e quindi la pressione sulla Serbia sarà ancora più forte a riguardo delle sanzioni contro Mosca", ha sostenuto. "Davanti a noi c'è il periodo più difficile, le pressioni dovute ai rapporti con la Russia saranno ancora più forti", ha concluso Vucic. (Seb)