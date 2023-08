Iran-Algeria: presidente Assemblea popolare nazionale in una visita di 5 giorni a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del parlamento iraniano, Mojtaba Zonnouri, ha accolto all'aeroporto internazionale Imam Khomeini, il presidente dell'Assemblea popolare nazionale (Apn) dell'Algeria, Ibrahim Boughali, giunto nel Paese per una visita di cinque giorni. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa iraniana "Irna", secondo cui Boughali è entrato a Teheran a capo di una delegazione parlamentare di alto livello. Alla cerimonia di benvenuto, era presente anche Hassan Norouzi, capo del gruppo parlamentare di amicizia Iran-Algeria. Lo scopo della visita è il rafforzamento dei legami bilaterali in vari campi, in particolare lo sviluppo della cooperazione commerciale ed economica. A tal fine, è previsto che Boughali abbia colloqui con il presidente del Consiglio della Shura della Repubblica islamica dell'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, e che le due parti tengano una conferenza stampa congiunta. (Irt)