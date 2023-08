Usa: incendi Hawaii, domani visita di Biden a Maui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha elencato tutti i dipartimenti e gli enti coinvolti con il loro personale nella risposta al disastro di Maui, dalla Difesa all’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa). Inoltre, ha citato varie deroghe concesse al governo statale in materia di spesa federale e ai cittadini in materia di pignoramenti. Il quotidiano “The Washington Post”, tuttavia, osserva che tra le prime dichiarazioni di Biden sugli incendi di Maui, il 10 agosto, e le successive sono passati cinque giorni, un silenzio in contrasto con la sua immagine di leader empatico. Il 16 agosto nella nota che annunciava il viaggio di Biden, la Casa Bianca ha precisato che il presidente stava lavorando per organizzare la risposta all’emergenza e che nei giorni precedenti era rimasto in stretto contatto con l’amministratrice della Fema, Deanne Criswell, il governatore delle Hawaii, Josh Green, e i senatori dello Stato, Mazie Hirono e Brian Schatz. (segue) (Was)