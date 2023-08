Ucraina: Zelensky ringrazia Frederiksen per annuncio fornitura F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la base dell'aeronautica danese di Skrydstrup. "Abbiamo grandi notizie: più 19 jet F-16 per l'Ucraina", ha scritto il presidente ucraino su Telegram. "Ho parlato con gli uomini e le donne ucraini che si stanno addestrando con gli F-16. Abbiamo avuto colloqui con la premier Mette Frederiksen e il suo team. Stiamo facendo del nostro meglio per ottenere ancora più risultati per l'Ucraina. In particolare, oggi abbiamo discusso dell'espansione delle missioni di addestramento. Stiamo facendo ogni sforzo per accelerare la formazione", ha aggiunto il presidente ucraino. "Ringrazio la prima ministra, il governo e tutto il popolo danese!", ha scritto Zelensky. "Lo scudo dei cieli dell'Ucraina si sta rafforzando", ha concluso il presidente. (Sts)