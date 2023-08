Guatemala: in corso secondo turno elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in Guatemala il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Sono convocati alle urne circa 9,3 milioni di elettori. Gli oltre 3.400 seggi elettorali si sono aperti alle 7 (ora locale) e si chiuderanno alle 17. I due candidati, Bernando Arevalo e Sandra Torres, hanno già votato, entrambi nella capitale, Città del Guatemala. Il Tribunale supremo elettorale (Tse), in un comunicato, dopo le polemiche del primo turno e l’ordine della Corte suprema di giustizia di adottare misure adeguate per un conteggio affidabile dei voti, ha annunciato che garantirà la trasmissione dei risultati elettorali preliminari, precisando che anno un carattere informativo e non vincolante ai fini della dichiarazione dei risultati definitivi. (segue) (Mec)