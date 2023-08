Ungheria-Turchia: colloquio Orban-Erdogan su energia e adesione Svezia alla Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Turchia svolge un ruolo estremamente importante e persino indispensabile nella sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Ungheria, dal momento che una parte significativa delle consegne di gas naturale all'Ungheria arriva attraverso la Turchia, il gasdotto Turkish Stream", ha aggiunto il ministro. Szijjarto ha poi spiegato che il ruolo di transito della Turchia si rafforzerà ulteriormente con l'entrata in vigore del contratto per il trasporto del gas naturale ungherese-azerbaigiano – che prevede una quota di stoccaggio in Ungheria del gas prodotto nel Paese caucasico –, nonché con l'avvio delle esportazioni del Turkmenistan verso l'Europa. Inoltre, Szijjarto ha sottolineato che la cooperazione energetica entra in una nuova dimensione: “Le consegne di gas naturale possono partire anche dalla Turchia, dopo che sarà stato perfezionato l'accordo tra Mvm e Botas per l'acquisto di 275 milioni di metri cubi di gas il prossimo anno”. "Questi 275 milioni di metri cubi di gas naturale contribuiranno alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico del Paese e stabiliranno il collegamento fisico di trasporto del gas naturale tra la Turchia e l'Ungheria", ha affermato il ministro. (segue) (Vap)