Imprese: Palasciano (Fs), Trenitalia vuole puntare su tratte per Bruxelles, Amsterdam e Berlino

- Trenitalia vuole approfittare della liberalizzazione del mercato ferroviario in Europa e, partendo dalla tratta esistente fra Milano e Parigi, offrire dei collegamenti anche con le altre grandi città del continente, come Bruxelles, Amsterdam e Berlino. Secondo quanto dichiarato da Carlo Palasciano Villamagna, direttore finanziario internazionale di Ferrovie dello Stato Italiane (Fs), al quotidiano britannico “Financial Times”, sono già in corso piani dettagliati per collegare Parigi e Barcellona. Palasciano ha spiegato che la società è interessata a offrire servizi transfrontalieri dopo l'entrata in vigore delle nuove misure di liberalizzazione che risalgono al giugno del 2019. Tale mossa mira ad espandere il mercato, rendendo i treni un'opzione più competitiva rispetto ai voli a corto raggio. Trenitalia, il braccio operativo di FS, si è già espanso in alcuni servizi ferroviari ad alta velocità in Francia e Spagna, incluso il collegamento tra Milano e Parigi. Ma Palasciano ha affermato che la compagnia è interessata ad offrire nuovi servizi in altre aree del continente europeo, aggiungendo che Bruxelles-Amsterdam potrebbe essere una rotta interessante. "Attualmente è operata da una sola società perché c'è stata una fusione", ha detto Palasciano. (segue) (Rel)