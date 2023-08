Imprese: Palasciano (Fs), Trenitalia vuole puntare su tratte per Bruxelles, Amsterdam e Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In effetti, attualmente, solo Eurostar Group - società nata dalla fusione fra la britannica Eurostar International e la belga Thalys - fornisce il servizio su questa tratta. "È una linea di collegamento molto popolare", ha detto Palasciano parlando della rotta Bruxelles-Amsterdam. "Attualmente stiamo capendo come potremmo essere possibili partner o attori per quella parte d'Europa". Lo studio del mercato da Bruxelles ad Amsterdam era in corso parallelamente ai piani per lanciare una rotta da Parigi a Barcellona, ​​ha detto il dirigente di Fs. "Perché non continuare anche da Parigi verso il lato est, quindi da Bruxelles ad Amsterdam?", ha proseguito Palasciano, aggiungendo che la società potrebbe eventualmente gestire un servizio di collegamento anche con Berlino. (segue) (Rel)