Imprese: Palasciano (Fs), Trenitalia vuole puntare su tratte per Bruxelles, Amsterdam e Berlino (3)

- Palasciano ha affermato che Trenitalia intende offrire uno standard di servizio più elevato rispetto ai concorrenti in un mercato in cui gli operatori sono sotto pressione. Tra Barcellona e Madrid, Iryo di Trenitalia compete non solo con Ave, il servizio originale gestito dall'operatore statale spagnolo Renfe, ma anche con Ouigo, una controllata a basso costo dell'azienda francese Sncf e della stessa Renfe. Palasciano ha insistito sul fatto che i piani di Trenitalia per uno standard di servizio più elevato l'avrebbero resa complementare ai rivali. Quest'approccio, secondo il dirigente di Fs, contribuirebbe a persuadere i passeggeri a passare dal trasporto aereo a quello ferroviario aumentando così i clienti per tutte le compagnie operative nel trasporto su rotaia. (Rel)