Meeting Rimini: lavori si aprono con riflessione cardinal Zuppi su “fratellanza e amicizia sociale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Si apre con l’intervento del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) e arcivescovo di Bologna, l’edizione 2023 del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini che quest'anno è dedicato al tema: “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. Un incontro inaugurale, dal titolo “Fratelli tutti. Testimonianze di un’amicizia operativa sulle orme di papa Francesco”, introdotto dal presidente dell’associazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Ets, Bernhard Scholz, volto ad approfondire insieme a sua eminenza il concetto di “fratellanza e amicizia sociale” espresso da papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti e a mettere in luce che si può dargli forma, perfino nei contesti più difficili. Quattro testimoni per mostrare che è possibile resistere a quella che papa Francesco definisce “cultura dello scarto”: Alberto Bonfanti, presidente di Portofranco onlus; Vittorio Bosio, presidente del Centro sportivo italiano (Csi); Regina de Albertis, direttore tecnico e consigliere delegato Borio Mangiarotti S.p.A., presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; e Dario Odifreddi, presidente Piazza dei mestieri e del Consorzio scuole lavoro. “La parola chiave per creare 'amicizia sociale' è gratuità”, ha affermato il cardinal Zuppi: “Occorre andare incontro all’altro non con le armi ma con il dialogo. Questo è oggi quanto mai indispensabile per rispondere al conflitto in Ucraina e ai tanti pezzi che compongono la guerra mondiale in atto”. (Rin)