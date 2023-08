Regno Unito: "Guardian", 100 milioni per acquisire semiconduttori per intelligence artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico spenderà 100 milioni di sterline (circa 117 milioni di euro) per cercare di conquistare una posizione di punta al Regno Unito nella corsa globale alla produzione dei semiconduttori necessari per l'intelligenza artificiale. Secondo quanto riferiscei il quotidiano “The Guardian”, il denaro dei contribuenti verrà utilizzato come parte di una campagna per costruire una risorsa nazionale di intelligenza artificiale in Regno Unito, simile a quelle in fase di sviluppo negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, ifondi verranno utilizzati per ordinare componenti chiave dai principali produttori di chip Nvidia, Amd e Intel. Tuttavia una fonte vicina al dossier ha affermato al “Guardian” che i 100 milioni di sterline stanziati dal governo sono troppo bassi rispetto agli investimenti di Unione europea, Stati Uniti e Cina. (Rel)