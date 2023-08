Messico: tempesta tropicale Hilary, una vittima nella Bassa California del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta tropicale Hilary ha provocato una vittima nello Stato messicano della Bassa California del Sud, a Santa Rosalia, comune di Mulegé: un uomo è morto annegato dopo che il veicolo su cui viaggiava è stato travolto da un ruscello in piena. Avanzando attraverso la Bassa California del Sud verso la Bassa California l’uragano si è indebolito ed è stato degradato dalla categoria 2 alla 1. Lo ha reso noto il Coordinamento nazionale della protezione civile (Cnpc), esortando la popolazione a seguire le indicazioni. Nella Bassa California del Sud sono stati attivati 37 rifugi temporanei dove sono ospitate 1.437 persone. Secondo il Servizio meteorologico nazionale in giornata sono attese piogge intense anche in altri Stati: Sonora, Sinaloa e Chihuahua e Durango.(Mec)