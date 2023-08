Usa: California, undici contee in stato di emergenza per arrivo tempesta tropicale Hilary

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta tropicale Hilary è diretta verso la California meridionale, proveniente dal Messico. Il governatore dello Stato Usa, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza in undici contee, tra cui Los Angeles, San Diego e Orange. In tutto il territorio statale sono stati annullati eventi, chiusi parchi e spiagge e schierati più di 7.500 soccorritori. Sebbene la perturbazione atmosferica si sia indebolita, l’ultimo avviso del Centro nazionale uragani del Servizio meteorologico nazionale ha avvertito che potrebbe causare “inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita” delle persone in regioni non abituate a forti piogge.(Was)