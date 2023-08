Milano: Comune pronto a individuare soluzioni abitative per via Bisnati 7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, intorno alle 3, si è verificato un incendio in un appartamento del condominio di via Bisnati 7, di proprietà comunale. Il palazzo è stato temporaneamente evacuato ed il Comune di Milano si è attivato, unitamente ad MM e alla Protezione civile comunale, per prestare la prima assistenza e individuare una soluzione per le 18 persone che risiedono negli appartamenti dichiarati al momento inagibili. I cittadini e le cittadine coinvolti saranno ospitati a partire da questa notte in alberghi nelle vicinanze e hanno usufruito del primo supporto della Protezione civile comunale. Qualora le verifiche dei prossimi giorni indicheranno la necessità di soluzioni di più lungo periodo queste verranno valutate e decise di concerto con gli inquilini. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. (Com)