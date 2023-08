Iran: nuovi casi roghi Corano, ambasciatori Svezia e Danimarca convocati a ministero Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori di Svezia e Danimarca a Teheran sono stati convocati presso il ministero degli Esteri iraniano in relazione ai nuovi casi di roghi del Corano avvenuti nei due Paesi scandinavi. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. Venerdì scorso, 18 agosto, si era svolta a Stoccolma un'azione con l'incendio del Corano vicino all'ambasciata iraniana, organizzata da Salwan Momika, 37enne di origini irachene che si è contraddistinto nelle ultime settimane in diversi casi di profanazione del libro sacro islamico. “Il ministero degli Esteri ha convocato gli ambasciatori di Svezia e Danimarca per protestare contro la profanazione del Corano in questi Paesi", si legge nel comunicato. Il vice capo del dipartimento per i diritti umani del ministero degli Esteri iraniano, durante un incontro con diplomatici danesi e svedesi, ha affermato che Teheran considera i governi di questi due Paesi responsabili della profanazione del Corano. Venerdì scorso, le autorità svedesi avevano annunciato che avrebbero iniziato a rivedere la legge sull'ordine pubblico, che consente manifestazioni pubbliche in cui è possibile dare fuoco al Corano. (Res)